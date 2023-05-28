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14 Mayıs Iğdır seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Iğdır oy oranları!

14 Mayıs Iğdır seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Iğdır oy oranları!

Politika Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Iğdır'da kaç oy aldığı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Iğdır'da kaç oy aldığı merak ediliyor. Iğdır genelinde ve ilçe ilçe oy oranlarını derledik.

Kemal Kılıçdaroğlu Iğdır'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Iğdır'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Iğdır oy oranlarını Iğdır geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Iğdır Aralık Karakoyunlu Tuzluca kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

Açılan sandık oranına göre, Iğdır genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %62,49; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %25,29 Sinan Oğan yüzde %11,94 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,28 oy aldı.

14 Mayıs Iğdır seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Iğdır oy oranları! Kılıçdaroğlu Iğdır'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Iğdır Aralık Karakoyunlu Tuzluca toplam %25,29 oy aldı.

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Iğdır Aralık Karakoyunlu Tuzluca ilçelerinde ederek %62,49 oy aldı.

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Iğdır'da yüzde %11,94oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

IĞDIR KAZANAN MİLLETVEKİLLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs Iğdır Politika Haberler

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