114,7 Metrelik Türk Lokumu Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

114,7 METRELİK TÜRK LOKUMU REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında tarihi Uzun Çarşı'da düzenlenen dünyanın en uzun Türk lokumu rekor denemesine katıldı. Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği ve lokum üreticilerinin destekleriyle yapılan rekor denemesinde, Bakan Göktaş'ın yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve protokol üyeleri de yer aldı. 10'dan geriye doğru sayan Bakan Göktaş, lokumun yapılması için başlangıç işaretini verdi. 100'e yakın ustanın görev aldığı lokum yapımı yaklaşık 1 saat sürdü. Guinness hakemlerinin de gözlemci olarak katıldığı denemede ölçümler yapıldı ve görüntüler çekildi. Yapım işleminin bitmesi sonrası yapılan değerlendirmede, 114,7 metre uzunluğundaki Türk lokumunun Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hak kazandığı belirlendi. Guinness Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyma Subaşı Gemici tarafından rekor belgesi Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile Belediye Başkanı Burcu Köksal'a teslim edildi. Bakan Göktaş daha sonra Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin açılışına katılmak üzere alandan ayrıldı.