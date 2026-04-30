1 Mayıs ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak. - ANKARA

