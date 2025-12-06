Haberler

1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı

1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı
Güncelleme:
Daha önce 1 ayda 3 kez tutuklanan İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla yeniden gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan ve sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV kanalının yöneticisi Arif Kocabıyık tutuklandı.

Sokak röportajlarıyla bilinen İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık, hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmış, Kocabıyık, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

KARAR VERİLDİ

Gözaltına alınan Kocabıyık hakkında karar verildi. Mahkeme, İlave TV Yöneticisi hakkında tutuklama kararı verdi. Kocabıyık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 AYDA 3 KEZ TUTUKLANMIŞTI

İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık, daha önce benzer soruşturmalarla karşı karşıya kalmış; 1 ayda 3 kez tutuklanmıştı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
