1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı
Daha önce 1 ayda 3 kez tutuklanan İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla yeniden gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
- Arif Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.
- Arif Kocabıyık, İlave TV yöneticisidir.
- Arif Kocabıyık, son 1 ayda 3 kez tutuklanmıştır.
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan ve sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV kanalının yöneticisi Arif Kocabıyık tutuklandı.
Sokak röportajlarıyla bilinen İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık, hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmış, Kocabıyık, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
KARAR VERİLDİ
Gözaltına alınan Kocabıyık hakkında karar verildi. Mahkeme, İlave TV Yöneticisi hakkında tutuklama kararı verdi. Kocabıyık tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 AYDA 3 KEZ TUTUKLANMIŞTI
İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık, daha önce benzer soruşturmalarla karşı karşıya kalmış; 1 ayda 3 kez tutuklanmıştı.