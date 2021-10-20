Son dakika: Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türkiye sığınmacılar konusunda... - Haberler
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Son dakika: Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türkiye sığınmacılar konusunda...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika: Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında,

Son dakika haber: Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türkiye sığınmacılar konusunda dünyaya örnek oldu" dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türkiye sığınmacılar konusunda dünyaya örnek oldu" dedi. - ABUJA

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