Son dakika: Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türkiye sığınmacılar konusunda...
Son dakika haber: Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türkiye sığınmacılar konusunda dünyaya örnek oldu" dedi.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türkiye sığınmacılar konusunda dünyaya örnek oldu" dedi. - ABUJA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'a rahmet diledi Açıklaması
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola-Türkiye İş Forumu'nda konuştu Açıklaması