Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de bir iktidar sorunu yoktur ama ciddi bir muhalefet problemiyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir."
AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de bir iktidar sorunu yoktur ama ciddi bir muhalefet problemiyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'de bir iktidar sorunu yoktur ama ciddi bir muhalefet problemiyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir."
AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri