SİVAS (İHA) - Sivas'ta Binali Yıldırım'a "Bir dost bir post yeter bana" yazılı koyun postu hediye edildi

SİVAS - Eski Başbakan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'a Sivas'ta üzerinde "Bir dost bir post yeter bana" yazılı koyun postu hediye edildi.

Eski Başbakan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Sivas Valiliği ve Sivas Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Valilik girişinde çiçeklerle karşılanan Yıldırım, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Salih Ayhan ile görüştü. Ayhan burada Yıldırım'a kemik saplı Sivas bıçağı hediye etti. Yıldırım ardından Sivas Belediye Başkanlığına geçerek Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in misafiri oldu. Yıldırım burada kendisini çiçekle karşılayan küçük bir kız çocuğunu kucağına aldı. Bilgin burada Yıldırım'a üzerinde Kuran-i Kerim harfleri ve latin harfleri ile "Bir dost bir post yeter bana" yazılı koyun postu ve üzerinde adı yazılı Sivasspor forması hediye edildi.