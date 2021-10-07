Serdar Ünsal, 'Rus gazeteci boşuna hayal kurmasın' - Haberler
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Serdar Ünsal, "Rus gazeteci boşuna hayal kurmasın"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Serdar Ünsal,

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya'da bir televizyon programında "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum" demesine tepki göstererek Rus gazeteci boşuna hayal...

KARS (İHA) - Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya'da bir televizyon programında "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum" demesine tepki göstererek Rus gazeteci boşuna hayal kurmasın Kars ve Ağrı Dağı Iğdır Türk yurdudur" dedi

Sputnik ve Russia Today'in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın Ermeni olduğunu belirten Serdar Ünsal, "Kars ve Ağrı Dağı'nın rus işgalinde bir süre kalması buraları Ermenilerin  ve Rusların yurdu yapmaz. Kars ve Iğdır özbeöz Türk yurdudur. Ağrı Dağı'da Türk milletinin dağıdır. Bu dağdan bir tek çakıl taşı bile vermeyiz. "Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görür" misali bu gazeteci bayan da kendisini Ağrı dağında görüyor. Ben

Ağrı Dağı'nın eteğinde yaşıyorum. Buradan sesleniyorum, Ağrı Dağından bir çakıl taşı bile vermeyiz. Gücünüz varsa gelin alın bakalım sizler ancak

soykırım yaparsınız" şeklinde konuştu. Simonyan aklını başına alsın diyen Ünsal, "Kars, Iğdır ve Ağrı Dağı şehit kanlarıyla sulanmış Türk topraklarıdır. Bu toprakları ne Ruslara ne de Ermenilere veririz. Ancak bu toprakları resimlerde görürsünüz. Ağrı Dağı Ermenilerin sembolü değil Türk milletini görkemli başı karlı dağıdır. Rusya tv kanalları da bu Ermeni gazeteciye gereken dersi vermeli. 43 yıl Rus işgalinde kalan Kars, Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın emrindeki kuvvetlerin 28 Ekim 1920'de harekete geçmesi ve 9'uncu Kafkas Tümeni'nin şehre girmesiyle, 30 Ekim 1920'de düşman işgalinden kurtarıldı. Kazım Karabekir Paşa, Doğu Cephesi Komutanı olarak Kars'ı kesin olarak Türkiye'ye yeniden kazandırdı" dedi. - IĞDIR

Serdar Ünsal, Rus gazeteci boşuna hayal kurmasın

Serdar Ünsal, Rus gazeteci boşuna hayal kurmasın

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Haber: Serdar Ünsal, 'Rus gazeteci boşuna hayal kurmasın' - Haberler
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