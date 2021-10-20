Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42'deki "Yaşayan Hafıza" programına konuk oldu. Gündeme ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulunan Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili soruya şaşırtan bir yanıt verdi. Bu sözlerin ardından AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından Arınç'a çok sert eleştiriler yöneltti.

"TAYYİP BEY'LE OLAN ÇALIŞMALARINIZI KONUŞACAĞIZ"

Program sunucusu Cihad Doğan'ın "Çok önemli isimleri konuşacağız. Recai Kutan'ı konuşacağız, rahmetlik Oğuzhan Bey'i konuşacağız, sizin Tayyip Bey ile olan çalışmalarınızı, diyaloglarınızı konuşacağız ve şimdiki Türkiye'yi de konuşacağız" sözleri üzerine Bülent Arınç araya girdi.

"BENİ KODESE Mİ TIKACAKSINIZ"

Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan çalışmalarını konuşmak istemediğini şöyle anlattı:

"Bence bu büyüklerimizi konuşalım, bu program böyle gitsin, günümüze gelme. Adam Rize'de bir suç işlemiş de İstanbul'a getiriyorlar. Rize misalini vermeyeyim de yanlış anlayanlar çıkabilir. Samsun diyelim isterseniz buna. Rize ve Trabzon'un dışında bir il olsun ki birileri huylanmasın. Anlat bakalım şu olayı diyor, karşısındaki adam. Çıktık diyor, bir fırtına, bir fırtına, bir fırtına… Sonra… E işte bir fırtına… Gel bakalım İstanbul'a doğru falan… O fırtınayı da atlattık, başka bir limana geldik, bir fırtına daha başladı, şu oldu, bu oldu. Artık İstanbul'a gelemeyince iki saat boyunca, yav sadede gel… 'Geleyim de beni kodese mi tıkacaksınız?' demiş adam…"

"ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ DİSİPLİN KURALLARIYLA SINIRLIDIR"

Bu sözlere AK Partili Şamil Tayyar'dan çok tepki geldi. Bülent Arınç'ı eleştiren Tayyar, "Bir parti çatısı altındaysanız özgürlüğünüz disiplin kurallarıyla sınırlıdır. Parti disiplini içinde yapıcı eleştiri, meşrudur, demokratiktir. Kimi zaman sınırlar da zorlanabilir. Ama liderinize güvenmiyorsanız, konuşunca kodese tıkacağını düşünüyorsanız, o partide kalmazsanız."

"AK PARTİ'DE NİYE DURUYOR?"

Kısa süre sonra ikinci bir paylaşım yapan Tayyar, "Yorumlardan, mesajlardan anlıyorum ki son twitim pek anlaşılmamış. Açalım o vakit. Muhtereme diyorum ki; liderine güvenmiyorsan, konuşunca kodese tıkacağını düşünüyorsan AK Parti'de niye duruyor?" ifadelerini kullandı.

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