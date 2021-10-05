Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 tepkisi! Kürsüden tek bir soru yöneltti, alkış tufanı koptu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2.5 aylık aranın ardından yeni yasama yılının ilk Meclis Grup Toplantısı'nı gerçekleştiriyor.

"TÜRKİYE NE ALACAĞININ HESABINI MİLLETİNE VERİR"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerini partililerle paylaşan Devlet Bahçeli, ABD'nin S-400'ler konusundaki tavrına da değinmeden geçmedi. "S-400 konusundaki tutumumuz tavizsizdir." diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye neyi nasıl alacağının hesabını sadece millete verir. ABD yeni yaptırımlarla bizi tehdit ediyormuş, varsın etsinler. Yaptırım var diye Türkiye Cumhuriyeti'nin şeref ve haysiyetini kimseye çiğnetmeyiz.

"HAİNLERE MÜBAH OLAN BİZE NEDEN GÜNAH?"

Kimseye bu fırsatı vermeyiz. ABD silah almayın diye ülkemize yaptırım gözdağı verirken, Suriye'nin kuzeydoğusunda ne işler çevirdiğini itiraf edecek dürüstlüğe sahip midir? ABD bize 'S-400 almayın' derken PKK'ya silah vermeyi hak görüyor. Hainlere mübah olan Türkiye'ye neden günah?"

"BU KADAR MI KORKUYORLAR BİZDEN?"

ABD'nin ülkü ocakları tasarısına da değinen Bahçeli, "Bu sırada FETÖ irtibatlı Demokrat Partili bir senatör, Temsilciler Meclisi'nde gündeme Ülkü Ocakları'nı getirmiştir. 2022 yılı ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın onaylanan metninde, Ülkü Ocakları'nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir madde de yer almıştır. Bu kadar mı korkuyorlar bizden? Bu kadar mı kabuslar görüyorlar ülkücülerin varlığından, bu denli mi ürküyorlar cesaretimizden?

"ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN KAHRAMAN ÇIKAR, ADAM GİBİ ADAM ÇIKAR"

Ben Ülkü Ocakları'nda yetişmekten iftihar eden bir genel başkanım. İkbal için değil, Türklüğün muzaffer şafağının sökmesi, milletin istiklal ve istikbal haklarının muhafazası için ülkücü oldum, yaşadım. Dünyaya bir kez daha gelsem, yine ülkücü hareketin bir ferdi olurdum. Ey ABD'nin Temsilciler Meclisi, ne anlatsak boş, ne biliyorsanız onu yapın, elinizden geleni ardınıza koymayın. Ülkü Ocakları'ndan şehit çıkar, gazi çıkar, kahraman çıkar, siyaset ve devlet adamı çıkar, adam gibi adam çıkar. Bir tek çıkmayacak teröristtir, haindir, devlet ve millet düşmanıdır.

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