MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kavala, Soros'un kuryesidir" - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kavala, Soros'un kuryesidir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Başkentimizin bombalandığı bir dönemin hemen sonrasında milli diriliş ruhu olarak doğmuştur.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Başkentimizin bombalandığı bir dönemin hemen sonrasında milli diriliş ruhu olarak doğmuştur."

"Kılıçdaroğlu'na kim ne söylüyorsa yanlışa düşürüyor, komik duruma düşürüyor"

"Cumhuriyet, bedava kazanılmamıştır. İşbirlikçi kalpazanlara asla bırakılmayacaktır."

(10 Büyükelçinin açıklamaları) "Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem zillet ittifakını dürte dürte harekete geçirmiş, ağız birliği halinde konuşmalarını dayatmıştır."

"Kavala, Soros'un kuryesidir. Gezi Parkı olaylarının finansörü, azmettiricisidir"

"Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain varsa, nerede Türkiye'nin kuyusunu kazan biri varsa onun yanındadır".

"Anayasa Mahkemesi kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun? Terörle mücadeleye sünger mi çekilsin? Sözde hakimler gelsinler bunu külahıma anlatsınlar".

"Büyükelçiler, Türkiye'ye bir nevi muhtıra vermiştir. Ahlaksızlıktır, bağımsızlığımıza kumpastır, gayri kanunidir."

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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