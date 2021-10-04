Kremlin'den Pandora Belgeleri açıklaması

Birçok ülkeden siyaset ve iş adamının gizli servetlerinin ifşa edildiği "Pandora belgeleri" ile ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov şuana kadar yaptıkları incelemede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinin bu belgelerde yer almadığını söyledi.

Dünyanın en zengin isimlerinin servetini nasıl gizledikleri ve vergilerini nasıl kaçırdıklarını gösteren 12 milyon belgenin sızdırılması dünya basınında geniş yer buldu. 90 ülkeden 330 politikacının da isminin yer aldığı Pandora Belgelerine ilişkin Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Pandora Belgelerinin incelenip incelenmediğine ilişkin soruya yanıt vererek belgelerle ilgili ABD'yi suçlayarak, "Söz konusu belgelerde gerçekten göze çarpan tek şey, dünyanın en büyük off-shore ve vergi cennetinin hangi ülke olduğunu gösteriyor olması. Bu ülke tabii ki ABD. Söz konusu durum, ABD'nin vergi kaçırma ve kara para aklama ile mücadele etme niyetini açıklamış olmasıyla hiç uyuşmuyor. Fakat gerçeklik bu şekilde" dedi.

"PUTİN'İN YAKIN ÇEVRESİ BELGELERDE YER ALMIYOR"

Kremlin Sözcüsü Peskov, belgelerin paylaşılmaya başlanmasından sonra incelemeye başladıklarını söyleyerek, "Doğrusunu söylemem gerekirse bu belgelerde Putin'in yakın çevresinin herhangi bir gizli servetine ilişkin bir şey görmedik. Belgeler yayınlanmaya devam ediyor, ancak şimdiye dek göze çarpan bir şey görmedik" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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