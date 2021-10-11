Kılıçdaroğlu 'nu güldüren profil fotoğrafı konusu!

Chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafına arkasında sadece Türk bayrağı olan pozunu koyması, "Aday mı" sorularını gündeme getirdi. Dünden beri çok konuşulan konuyla ilgili CHP liderinden açıklama geldi.

SORUYU GÜLEREK YANITLADI

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile ortak basın açıklamasında konuşan Kılıçdaroğlu, "Profil fotoğrafınızı değiştirdiniz, fotoğrafta sadece Türk bayrağı vardı. Siz de Cumhurbaşkanın sık sık partili olmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz" şeklindeki soruya gülerek yanıt verdi.

"ÖNCEKİ FİKİRLERİM DEĞİŞMEDİ"

Cumhurbaşkanlığı konusunda daha önceki fikirlerinin değişmediğini belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığıyla ilgili olarak düşüncelerim değişmedi. Daha önce de ifade ettim. Bundan sonra da değişmeyecek. Cumhurbaşkanı'nın niteliklerinin nasıl olması gerektiği yönündeki fikirlerimi beyan ediyorum. Profil fotoğrafından ne olacak, istiyorsanız yarın CHP bayrağı da koyarız. Bir profil fotoğrafıyla Cumhurbaşkanı belirleniyorsa, o zaman işimiz çok zor. Öyle bir şey olmaz."

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