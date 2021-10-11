Kılıçdaroğlu 'nu güldüren profil fotoğrafı konusu! 'Aday mısınız' sorusunu 'Düşüncelerim değişmedi' diye yanıtladı - Haberler
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Kılıçdaroğlu 'nu güldüren profil fotoğrafı konusu! "Aday mısınız" sorusunu "Düşüncelerim değişmedi" diye yanıtladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SP lideri Karamollaoğlu ile ortak basın açıklamasında yeni profil fotoğrafıyla ilgili soruya gülerek cevap verdi. "Aday mısınız" diye sorulan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda daha önceki fikirlerim değişmedi. Bir profil fotoğrafıyla Cumhurbaşkanı adayı belirliyorsak işimiz zor" dedi.

Chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafına arkasında sadece Türk bayrağı olan pozunu koyması, "Aday mı" sorularını gündeme getirdi. Dünden beri çok konuşulan konuyla ilgili CHP liderinden açıklama geldi.

SORUYU GÜLEREK YANITLADI

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile ortak basın açıklamasında konuşan Kılıçdaroğlu, "Profil fotoğrafınızı değiştirdiniz, fotoğrafta sadece Türk bayrağı vardı. Siz de Cumhurbaşkanın sık sık partili olmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz" şeklindeki soruya gülerek yanıt verdi.

"ÖNCEKİ FİKİRLERİM DEĞİŞMEDİ"

Cumhurbaşkanlığı konusunda daha önceki fikirlerinin değişmediğini belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığıyla ilgili olarak düşüncelerim değişmedi. Daha önce de ifade ettim. Bundan sonra da değişmeyecek. Cumhurbaşkanı'nın niteliklerinin nasıl olması gerektiği yönündeki fikirlerimi beyan ediyorum. Profil fotoğrafından ne olacak, istiyorsanız yarın CHP bayrağı da koyarız. Bir profil fotoğrafıyla Cumhurbaşkanı belirleniyorsa, o zaman işimiz çok zor. Öyle bir şey olmaz."

Kılıçdaroğlu 'nu güldüren profil fotoğrafı konusu!
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Kılıçdaroğlu 'nu güldüren profil fotoğrafı konusu! 'Aday mısınız' sorusunu 'Düşüncelerim değişmedi' diye yanıtladı - Haberler
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