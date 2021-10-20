Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna yanıt: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, makamında Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. İki lider görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunurken, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

ARINÇ'IN AÇIKLAMALARI SORULDU

Kemal Kılıçdaroğlu'na, Bülent Arınç'ın CHP'nin oylarının arttığı ve artacağı yönündeki açıklamaları da soruldu. Bir gazeteci söz alarak, "Bülent Arınç, katıldığı bir canlı yayında CHP'nin oylarının arttığını söyledi. Artmasının sebebi olarak da laik ve Kemalist çizginden uzaklaştığınızı söyledi. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

"GERÇEĞİ ARINÇ DA GÖRÜYOR"

Kılıçdaroğlu "Sayın Arınç'ın CHP'nin oyları artacak önümüzdeki süreç içinde diye bir ifadede bulunması, güzel bir şey. Zaten hayatın bir gerçeği. Gerçeği Sayın Bülent Arınç da görüyor. Gördüğü için de çok mutluyuz." sözleriyle cevap verdi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri