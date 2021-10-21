Karagöz, belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karagöz, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Karagöz, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, Osmaneli'nde belediye başkanları ve ilçe teşkilatları üyeleriyle bir araya geldi.

BİLECİK (İHA) - AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, Osmaneli'nde belediye başkanları ve ilçe teşkilatları üyeleriyle bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Bilecik'e gelen Karagöz, Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, AK Parti ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri ile Osmaneli'nde bir araya geldi. AK Parti Bilecik Belediye Başkanları ekim ayı olağan toplantısına katılan Karagöz, partinin ileriye yönelik çalışma programlarıyla ilgili bilgi verdi. - BİLECİK

Karagöz, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şamil Tayyar'ın tepki gösterdiği Bülent Arınç'tan manidar açıklama: Sözde siyasetçiler türedi

Şamil Tayyar'ın tepki gösterdiği Bülent Arınç'tan manidar açıklama: Sözde siyasetçiler türedi

 Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?

Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?

 Pazar yeri ziyaretinde Babacan'a soğuk duş: Seni davar çobanı olarak bile tutan olmazdı

Pazar yeri ziyaretinde Babacan'a soğuk duş: Seni davar çobanı olarak bile tutan olmazdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title