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Kabine öncesi kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı öncesi kritik saatler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomideki son gelişmelerden büyükelçilerle ilgili duruma kadar birçok konuya değinmesi bekleniyor.

KABİNE ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

Erdoğan, kabine toplantısı öncesi de MHP lideri Devlet Bahçeli'yle bir araya gelecek. Saat 14.00'da başlayacak toplantında iki liderin son gelişmeleri ele alarak, yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Kabine öncesi kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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