Kabine bugün kritik gündemle toplanıyor! Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada - Haberler
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Kabine bugün kritik gündemle toplanıyor! Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Kabine bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kritik konu başlıklarıyla toplanıyor. Gündeme dair önemli konuların ele alınacağı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'te Kabine toplantısına başkanlık edecek. Koronavirüsteki son durumdan fahiş fiyatlara kadar birçok konu da toplantının ana gündem maddesi olacak. Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, ayrıca iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.

Kabine toplantısının ana gündeminde, market ve pazarlarda özellikle son dönemlerde dikkat çeken fahiş fiyatlar yer alacak. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili saha çalışmalarını paylaşacak. Erdoğan, fahiş fiyatlar konusunda net bir tavır ortaya koyarak gereken adımların atılacağını dile getirerek, "Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz." demişti.

Bir diğer gündem ise koronavirüsle mücadele olacak. Uzun süredir devam eden salgınlar ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Salgının seyrindeki güncel durum ve aşılama konuşulacak. Vaka sayısının 30 binlere dayanmasıyla atılması gereken adımlar ele alınacak.

Kabine'nin gündeminde okullardaki yüz yüze eğitim ve sürecin anlık durumu ile gelecek perspektifi de olacak. Kabine üyeleri eylül ayından bu yana geçen eğitim sürecini değerlendirecek.

Kabinenin en önemli başlıklarından biri ise bölgesel ve dış politikayı ilgilendiren meseleler olacak. Doğu Akdeniz'deki, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif hamleleri üzerine yaşanan gerginlik görüşülecek. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir sunum gerçekleştirebileceği belirtildi. Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler; Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar masada olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından alınacak kararlar ile ilgili olarak gözler Erdoğan'da olacak. Cumhurbaşkanı'nın canlı yayında millete seslenmesi bekleniyor.

Kabine bugün kritik gündemle toplanıyor! Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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