İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Erzurum'da tarihi yerleri gezdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Erzurum'da tarihi yerleri gezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Erzurum'da tarihi yerleri gezdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da tarihi yerleri gezdi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da tarihi yerleri gezdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberinde Milletvekilleri Gökan Zeybek, Turan Aydoğan, Ahmet Kaya ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile karayoluyla Erzurum'a geldi. Vatandaşların öz çekim isteklerini kırmayan Başkan İmamoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Erzurum'da olmak benim için büyük keyif. Dadaş diyarı Erzurum'dayız. Gümüşhane ve Bayburt ziyaretimiz vardı. Dönüşümüzü Erzurum'dan yapmak istedik. Erzurum'un simgesel alanlarını Çifte Minareli Medrese Ulu Cami Erzurum Kongre binasını gezmek istedim. İnsanın kendini çok daha güçlü hissettiği bir yer. Katkı sunan CHP ve İyi Parti il başkanına ve halkımıza çok teşekkür ederim. Ülkemizin güzelliklere ihtiyacı var. Pozitif duygularla geldim daha üst düzeyde İstanbul'a döneceğim" dedi.

İmamoğlu daha sonra esnafı ziyaret ederek sohbet etti. - ERZURUM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Erzurum'da tarihi yerleri gezdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Erzurum'da tarihi yerleri gezdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Erzurum'da tarihi yerleri gezdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Erzurum'da tarihi yerleri gezdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Erzurum'da tarihi yerleri gezdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Erzurum'da tarihi yerleri gezdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Erzurum'da tarihi yerleri gezdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması 'Makarnacı' tartışmalarını yeniden alevlendirdi

İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi

 Ekrem İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?' sorusuna manidar yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna manidar yanıt
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Kim Min-jae Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Binali Yıldırım Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Erzurum'da tarihi yerleri gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 20:03:29. #1.13#