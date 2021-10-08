İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu - Haberler
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

AA / Beşir Kelleci - Haberler | Politika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayburt'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayburt'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Gümüşhane'den Bayburt'a geçen İmamoğlu, Cumhuriyet Caddesi'nde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

İBB iştirakleri İSTAÇ A.Ş ve BİMTAŞ A.Ş tarafından Gümüşhane'de yapılacak Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi Okulu'nun tanıtım programına katıldığını belirten İmamoğlu, "Gelmişken gerçekten Anadolu'nun bozkırında hepimizin kulağında küpe duran, yiğitliğiyle meşhur Bayburt'un güzel insanlarını ziyaret etmeden buradan gitmek olmazdı." dedi.

Bayburt'un ardından Erzurum'a geçip daha sonra görevinin başına döneceğini dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hepiniz bilin ki İstanbul'da görevini ahlaklı, namuslu, dürüst, hepinizin buradan baktığında 'Helal olsun' dedirtecek işler yapan bir kardeşiniz, hemşeriniz var. Dolayısıyla İstanbul'da güzel işler yaptığınızda, memleketinize de çok fayda sağlayacağını biz biliyoruz. Bu faydayı sağladığımızda memleketimizde de birtakım sıkıntılı işlerin düzeleceğini de biliyoruz. Tam da bu duyguyla inşallah ülkemizin yakın geleceğinde herkesin adaleti hissettiği, hukuku hissettiği, birbirini sevdiği, birbirini saydığı, çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı, gençlerimizin iyi eğitim aldığı ve iş imkanı bulduğu bir ülke olmayı hep beraber başaracağız."

CHP İstanbul Milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Turan Aydoğan, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da eşlik ettiği İmamoğlu daha sonra merkeze bağlı Bayraktar köyündeki Baksı Müzesi'ne geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri
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