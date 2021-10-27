HDP'li Pervin Buldan, "hayır" oyu kullanılması için çağrı yaptığı tezkereye yanlışlıkla "evet" dedi! Müdahale gecikmedi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatacak Tezkere, dün Tbmm Genel Kurulunda düzenlenen oylama ile kabul edildi.

HDP TEZKEREYE "HAYIR" DİYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Tezkereye; Ak Parti, MHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi "Evet" oyu verdi. Günlerdir "Hayır" oyu kullanacaklarını vurgulayan ve çağrıda bulunan HDP, tezkereye hayır diyen partiler arasında yer aldı. Chp de tezkere için "hayır" oyu kullandı.

BULDAN YANLIŞLIKLA "EVET" OYU İÇİN ELİNİ KALDIRDI

Partilerin açıklamalarının ardından dün oylama esnasında dikkat çeken bir an yaşandı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yanlışlıkla tezkereye evet oyu vermek üzere elini kaldırdı. Hemen o anda Buldan'ın yanındaki vekil müdahale ederek Buldan'ın elini aşağıya indirtti.

"HAYIR" OYU VERDİ

Pervin Buldan yanlışlıkla verdiği evet oyundan bir saniye sonra ise tekrar elini kaldırıp "hayır" oyu verdi.

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