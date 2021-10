First Lady Jill Biden ve Brigitte Macron Roma'da bir araya geldi

ABD'li First Lady Jill Biden, İtalya'nın başkenti Roma'da Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron ile yaptığı görüşmeyle ilgili "İki arkadaş bir arada, tıpkı kız kardeşler gibi" dedi.

G20 ülkelerinin liderleri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İtalya'nın başkenti Roma'da toplanıyor. G20 Zirvesi, Roma'da ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra liderlere ziyaretlerinde eşlik eden First Lady'leri de bir araya getirdi. ABD'li First Lady Jill Biden ve Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron ile Roma'daki bir kafede görüşme gerçekleştirdi. İki First Lady korumaları eşliğinde geldikleri kafenin önünde kameralara yakalanırken, birbirlerine olan benzerlikleri dikkat çekti. Her ikisi de sarışın olan Biden ve Macron'un giyim tarzlarının da oldukça benzer olduğu görüldü.

Jill Biden görüşmenin güzel geçtiğini belirterek, "İki arkadaş bir arada, tıpkı kız kardeşler gibi" dedi. First Lady Biden, İtalya'yı sevip sevmediği sorusuna ise "Buraya defalarca geldik. İtalya'yı seviyorum. Brigitte de İtalya'yı seviyor. Demek istediğim, kim İtalya'yı sevmez ki?" yanıtını verdi. - ROMA

