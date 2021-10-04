Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyamızı paylaştığımız can dostlarımız bizlere birer emanet. Sevgi ve şefkatle yaşadığımız hayatı güzelleştirmek mümkün. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.