Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü paylaşımı Açıklaması - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü paylaşımı Açıklaması

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyamızı paylaştığımız can dostlarımız bizlere birer emanet. Sevgi ve şefkatle yaşadığımız hayatı güzelleştirmek mümkün. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü paylaşımı Açıklaması - Haberler
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