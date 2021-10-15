Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chp lideri Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili yargıya müracaat ettiklerini ve sorgulanmasını istediklerini belirten Erdoğan, "Kimse çıksın ortaya dedik" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Her şeyden önce bu zat eğer bu konularda samimiyse, dürüstse -gerçi bunun kitabında dürüstlük diye bir şey yok- bu işin merci, cinayetlerin neresidir, yargıdır. Yargıya müracaat edersin, delillerini yargıya sunarsın ve bu siyasi cinayetlerle ilgili böyle bir şey varsa yargı da ne yapar, bunların üzerine gider. Ama bu zat, bugüne kadar hep akşam yalan, sabah yalan, hayatı böyle geçmiş. Yanına da şimdi birilerini daha toplamış. Onlar da aynı şekilde yalan terörü estiriyorlar. Bu yalan terörüyle de acaba biz iktidarı nasıl zaafa düşürürüz, bunun gayreti içerisindeler. Tabii yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz.

"ÜLKEMİZDE YER ETMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Şu anda da tabii bizler de yargıya özellikle müracaat ederek sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya dedik. Ona göre de bu kim olursa olsun böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara da meydanı boş bırakmayız."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı Mersin gezisinde gazetecilerle olan konuşmasının bir bölümünde "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun ardından çok konuşulacak bir iddia da İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'dan gelmişti. Aydın, "Bizim de aldığımız suikast duyumları var" demişti.

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