Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmedeki ilginç detayı paylaştı: Bir iki kez kaş göz yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda dönüşünde gazetecilere zirve ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

"BIDEN BİR İKİ KEZ KAŞ GÖZ YAPTI"

ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabi şartlar atmosfere göre değişiyor. BM sırasında farklı beklentilerimiz vardı. O farklı beklentiler olmayınca olay biraz daha farklı bir duruma doğru gitti. O gelişme farklıydı. Bu görüşme için medya '20 dakikalık bir görüşme olacak' diyordu. Bizim görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Medyanın bizimle nasıl uğraştığını anlayın. Yani kendilerince 'kabul etmeyecek, görüşmeyecek' de derler, 20 dakikaya da indirirler! Ama bizim görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. O sürede de protokol sürekli geldi gitti, geldi gitti, onlara bir iki kez kaş göz yaptı. En sonunda da bir yerde artık görüşmeler vardı, bir taraftan da toplantı başlamıştı, hemen onlara gitmek zorunda olduğumuz için diğer programlara geçmek durumunda kaldık" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'A SÖZ VERDİ: ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

F-35 konusuna da değinen Erdoğan, "Bizim bu F-35 konumuz var. Malum bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yaptığımız bir ödeme var. Bununla ilgili olarak da F-16 tedarikini müzakere ettik. Biden 'Çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Biliyorsunuz iki farklı bölümden, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçiyor. Malum, durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım' dedi" ifadelerini kullandı.