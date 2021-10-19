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CHP heyeti ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt'u ziyaret etti

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
CHP heyeti ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt'u ziyaret etti

CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Gülizar Biçer Karaca ile Ankara Milletvekili Murat Emir, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt'u ziyaret etti.

CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Gülizar Biçer Karaca ile Ankara Milletvekili Murat Emir, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt'u ziyaret etti.

ADD Genel Merkezi'ndeki ziyarette konuşan Veli Ağbaba, Genel Başkanlığa seçilen Bozkurt'a yeni görevinde başarılar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili, "18 Ekim'den sonra iktidarın baskısıyla hukuksuz işler yaparsanız bunun bedelini ödersiniz" açıklamasına değinen Ağbaba, açıklamanın ardından suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlattı.

Anayasanın 137. maddesinde, devlet memurlarının nasıl çalışacağının belirtildiğini ve bu maddeye dava açıldığını öne süren Ağbaba, "Hem saray hem onun küçük ortağı, ülkenin daha kötü yönetilmesi için uğraşmaya devam ediyorlar. Türkiye'nin gerçeklerini görerek yapmaya devam ediyorlar. Liyakatin olmadığı bu düzeni savunmak, vatana ihanetle eş değer pozisyona gelmiş durumda." dedi.

Ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca da Bozkurt'a yeni görevi için hayırlı olsun dileğinde bulundu. Karaca, ADD'nin mensubu olmaktan onur duyduğunu söyledi.

ADD Genel Başkanı Bozkurt ise tebrik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP heyeti ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt'u ziyaret etti

CHP heyeti ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt'u ziyaret etti

CHP heyeti ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt'u ziyaret etti

CHP heyeti ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt'u ziyaret etti

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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