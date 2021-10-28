BBP MKYK Üyesi Recep Er, Şırnak'ta partililerle bir araya geldi - Haberler
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BBP MKYK Üyesi Recep Er, Şırnak'ta partililerle bir araya geldi

AA / Abidin Yel - Haberler | Politika
BBP MKYK Üyesi Recep Er, Şırnak'ta partililerle bir araya geldi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Recep Er, Şırnak'ta partililerle görüştü.

ŞIRNAK (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Recep Er, Şırnak'ta partililerle görüştü.

Parti binasında BBP İl ve İlçe başkanları ile görüşen Er, gazetecilere, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de 7 gün 24 saat sahada olduklarını söyledi.

Milletin yanında olduklarını ifade eden Er, toplantıların ve ziyaretlerin süreceğini belirtti.

BBP MKYK Üyesi Recep Er, Şırnak'ta partililerle bir araya geldi

BBP MKYK Üyesi Recep Er, Şırnak'ta partililerle bir araya geldi

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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