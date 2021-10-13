Son dakika haberi... Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın annesi toprağa verildi
Gelen son dakika haberlerine göre Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın annesi Gürgün Yıldızkaya, Polatlı ilçesinde defnedildi.
ANKARA (AA) - Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın annesi Gürgün Yıldızkaya, Polatlı ilçesinde defnedildi.
Gürgün Yıldızkaya için Polatlı Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Yıldızkaya'nın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törenin ardından Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya taziyeleri kabul etti.
Törene Yıldızkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet İbiş, Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, Polatlı İlçe Emniyet Müdürü Şener Derin, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve vatandaşlar katıldı.