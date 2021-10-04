Havza'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası - Haberler
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Havza'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Havza Müftüsü Mehmet Nurlu'yu ziyaret etti.

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Havza Müftüsü Mehmet Nurlu'yu ziyaret etti.

Müftüsü Nurlu'yu makamında ziyaret eden Özdemir, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayarak, din görevlilerinin hem dünyevi hem uhrevi hayatı kurtarmak adına çaba sarf ettiğini vurguladı.

Havza Belediyesi olarak Müftülükle koordineli güzel çalışmalar yaptıklarını aktaran Özdemir, "Camilerimizle ve ibadethanelerimizle ilgili kapsamlı çalışmalarımız var. Müftümüzün şahsında, diyanet çatısı altında milletimize hizmet eden tüm din görevlisi arkadaşlarımıza haftalarının hayırlar getirmesini temenni ederek tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum." dedi.

Havza İlçe Müftüsü Nurlu ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Camilerimiz minberi ve kürsüsüyle, üstün insanlık nizamının öğretildiği, ilim ve ahlak, marifet ve hikmet derslerinin verildiği ilim merkezleri haline gelmiştir. İslam düşüncesinde bilgi, güzel ahlak ve toplumsal değerlerin camiden hayata doğru yayılmakta." diye konuştu.

Havza'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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