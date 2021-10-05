Bahçeli, 'Bölücü kebapçılar' sözünde kimi kastetti? MHP, konuya fotoğrafla açıklık getirdi - Haberler
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Bahçeli, "Bölücü kebapçılar" sözünde kimi kastetti? MHP, konuya fotoğrafla açıklık getirdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika
Bahçeli,

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında kullandığı "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, paylaştığı fotoğrafla açıklık getirdi. Fotoğrafta Sırrı Sakık, Ertuğrul Kürkçü ve Aysel Tuğluk'un kebap yediği görülüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün düzenlenen grup toplantısındaki sözleri siyaset gündeminde tartışma yarattı. Bahçeli, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadeleriyle kafaları karıştırdı. MHP liderinin bu sözlerle kimi kast ettiği merak ediliyordu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, paylaştığı fotoğrafla kafa karışıklığını giderdi.

YEMEK YERKEN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Yönter, HDP'nin yönetici ekibi ve PKK elebaşı Cemil Bayık'ın kebap yediği anların fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, bir yer sofrası etrafında toplanan HDP Eski Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Milletvekilleri Sırrı Sakık, Aysel Tuğluk ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın kebap yediği görülüyor.

Yönter, paylaştığı fotoğrafın üzerine de "Bölücükebapçılar" etiketini düştü.

Bahçeli, 'Bölücü kebabçılar' sözünde kimi kastetti? MHP, konuya fotoğrafla açıklık getirdi

Bahçeli, 'Bölücü kebabçılar' sözünde kimi kastetti? MHP, konuya fotoğrafla açıklık getirdi

Bahçeli, 'Bölücü kebabçılar' sözünde kimi kastetti? MHP, konuya fotoğrafla açıklık getirdi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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