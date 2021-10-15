Atakum'da üç mahalleye yeni planlama

Atakum Belediyesi, "Köy Tasarım Rehberi" projesi ile kent içinde kalmış eski köy merkezlerinin doğal haliyle korunmasına yönelik çalışma yaparak Çobanlı, Çobanözü ve Balaç Mahallelerine yönelik proje hazırladı.

Atakum Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü tarafından kent içinde kalmış eski köy merkezlerinin doğal haliyle korunmasına yönelik çalışma yaparak Çobanlı, Çobanözü ve Balaç Mahallelerine yönelik proje hazırlandı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile Plan Proje Müdür Vekili Hrt. Müh. Osman İnan'ın katılımıyla Balaç Mahallesi Muhtarlık binasında planlama çalışmaları hakkında mahalle sakinleriyle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak interaktif bir toplantı gerçekleştirildi.

Evler korunacak

Hızla gelişen Atakum ilçesinin çeperlerinde yer alan eski köy merkezlerinin etrafında oluşan yapılaşma baskısı nedeniyle yoğun taşıt trafiğine maruz kalması, yürürlükte olan İmar planına göre imar uygulaması yapılması durumunda birçok evin yıkılmak zorunda olması ve imar planı uygulanamadığı için bölgede yaşayan insanların altyapı hizmetlerine erişememesi gibi sorunlara çözüm üretmek için başlatılan çalışma kapsamında eski köy merkezlerinde kalan hiçbir evin yıkılmadan olduğu gibi korunarak altyapı hizmetlerinden faydalanabileceği şekilde imar planı düzenlemesi gerçekleştirildi.

Köy kültürü yaşatılacak

Yapılan çalışma ile eski köy merkezlerine dışarıdan araç giriş çıkışını azaltmak için taşıt yolları mevcut köy dokusunun etrafından dolaşacak şekilde planlandı ve köy girişlerinde otopark alanları üretildi. Eski köy merkezleri yüksek katlı yapılaşan bölgelerden ayrıştırılarak kendi yaya erişim mesafesi içerisinde köy dokusu korunacak şekilde planlandı. Balaç, Çobanlı ve Çobanözü Mahallelerinde bu planlama ile hızla gelişen Atakum'un kent dokusu içerisinde doğal yaşam alanlarını kaybetmeden gelecekte köy kültürünün yaşatılabileceği yatay mimaride ticaret, turizm, konut kullanım alanları oluşturulacak. - SAMSUN