Akşener'den Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ilginç sözler: Ablam yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş

Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek tepki çeken Akşener, İmamoğlu'yla ilgili ilginç sözler kullandı.

"EKREM KARDEŞİMİN YÜZÜNDE RABBİ YESSİR GÖRDÜM"

Ablasıyla aralarında geçen bir konuşmayı anlatan Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar." dedi.

İMAMOĞLU'NU FATİH SULTAN MEHMET'E BENZETMİŞTİ

Akşener daha önce yaptığı bir açıklamada, "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı." ifadelerini kullanmıştı.

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