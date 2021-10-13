Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de parti grubunda konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da kürsüden seslendi.

"SIKI DUR, BAŞBAKAN GELİYOR"

Cumhurbaşkanı'na "Milletimizin sorununu çözdün çözdün, çözemedin koltuk gidiyor haberin olsun." diyen sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İYİ Parti gümbür gümbür geliyor, gittiğimiz her yerde millet bizi çağırıyor. Ortaklarınla sürdüğün sefaya son vermeye geliyoruz. Artık sefa sürme devri bitti. Sıkı dur Erdoğan, başbakan geliyor."

"PUTİN'LE KANKALIĞINA RAĞMEN DOĞAZ GAZI NİYE PAHALIYA ALIYORUZ?"

Hükümeti sert sözlerle eleştiren Akşener, doğal gaz fiyatları üzerinden de Cumhurbaşkanı'na bir soru yöneltti. Akşener, "Erdoğan'a soruyorum. Biz bu doğal gazı Putin'le kurduğun kankalığa rağmen neden bu kadar fahiş fiyata alıyoruz? Biz göz göre göre niye soyuluyor, bu dost kazığını neden yiyoruz? Doğal gazda yenilen bu kazık, Türkiye'nin sayın Erdoğan ve arkadaşları eliyle içine sokulduğu devlet krizinin bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKANLIĞA ADAY OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki hafta önce yaptığı bir konuşmada cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, net bir şekilde. Ben başbakanlığa adayım." demişti.

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