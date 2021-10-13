Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor
Parti grubunda konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "İYİ Parti gümbür gümbür geliyor, gittiğimiz her yerde millet bizi çağırıyor. Ortaklarınla sürdüğün sefaya son vermeye geliyoruz. Artık sefa sürme devri bitti. Sıkı dur Erdoğan, başbakan geliyor." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de parti grubunda konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da kürsüden seslendi.
Cumhurbaşkanı'na "Milletimizin sorununu çözdün çözdün, çözemedin koltuk gidiyor haberin olsun." diyen sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İYİ Parti gümbür gümbür geliyor, gittiğimiz her yerde millet bizi çağırıyor. Ortaklarınla sürdüğün sefaya son vermeye geliyoruz. Artık sefa sürme devri bitti. Sıkı dur Erdoğan, başbakan geliyor."
Hükümeti sert sözlerle eleştiren Akşener, doğal gaz fiyatları üzerinden de Cumhurbaşkanı'na bir soru yöneltti. Akşener, "Erdoğan'a soruyorum. Biz bu doğal gazı Putin'le kurduğun kankalığa rağmen neden bu kadar fahiş fiyata alıyoruz? Biz göz göre göre niye soyuluyor, bu dost kazığını neden yiyoruz? Doğal gazda yenilen bu kazık, Türkiye'nin sayın Erdoğan ve arkadaşları eliyle içine sokulduğu devlet krizinin bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki hafta önce yaptığı bir konuşmada cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, net bir şekilde. Ben başbakanlığa adayım." demişti.