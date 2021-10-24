AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" şok yanıt: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar - Haberler
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AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" şok yanıt: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı sırasında kaydedilen bir video sosyal medyada gündem yarattı. Partililere seslendiği konuşmasında "Çevrenizde kim varsa eşiniz, dostunuz, akrabanız lütfen üye yapın" çağrısında bulunan il başkanına partili bir kadının verdiği "Başkanım olmuyorlar, olmuyorlar. Siz bize yalan söylüyorsunuz diyorlar" yanıtı sonrası salon buz kesti.

Ak Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Mehmet Eyup Özkeçeci partililere seslenerek "Çevrenizde kim varsa eşiniz, dostunuz, akrabanız lütfen üye yapın" diye konuştu.

BAŞKANA SİTEM: ÜYE OLMUYORLAR, BİZE YALAN SÖYLÜYORSUNUZ DİYORLAR

Konuşmasını yarıda bölen bir AK Partili kadın ise "Başkanım olmuyorlar, olmuyorlar. Siz bize yalan söylüyorsunuz diyorlar" diyerek Gaziantep AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci'ye sitem etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı sırasında kaydedilen video kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

AK Partili başkanın
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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