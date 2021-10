AK Parti'li Usta: "Bu ülkede AK Parti iktidarıyla birlikte insana insan olduğu için değer veren bir anlayışa geçildi"

KONYA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Şunu unutmamalıyız bu ülkede AK Parti iktidarı ile birlikte insana insan olduğu için değer veren bir anlayışa geçildi. Dili, dini, ırkı ve mezhebi ne olursa olsun hiçbir ayrıma uğramaksızın herkesin her türlü hizmetten faydalanabilmesi için elimizden gelen çabayı azami şekilde gösteriyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, bir dizi ziyaretleri kapsamında Elazığ'a geldi. Çeşitli programlara katıldıktan sonra bir otelde sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı düzenleyen Usta basın açıklamasında bulundu. Usta, "Şunu unutmamalıyız bu ülkede AK Parti iktidarı ile birlikte insana insan olduğu için değer veren bir anlayışa geçildi. Dili, dini, ırkı ve mezhebi ne olursa olsun hiçbir ayrıma uğramaksızın herkesin her türlü hizmetten faydalanabilmesi için elimizden gelen çabayı azami şekilde gösteriyoruz. Bunun meyvelerini de alıyoruz. Her zaman olduğu gibi milletimizden bunun takdirini görüyoruz. Ama yetmez insan hakları statik ve durağan bir süreç değildir. Sürekli değişen ve gelişen özellikle yaşadığımız salgın sonrasında değişen şartlarla birlikte ihtiyaçların da değiştiği bir dönemdeyiz. Bu yapılan istişare toplantılarının çok kıymetli olduğunu sizlerden aldığımız geri dönüşlerle birlikte yeni Türkiye yolunda 2023 hedeflerimizde vizyonumuzu daha da geliştirme çabası içerisindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde yapacağımız her çalışmanın Elazığ'a ve ülkemize katkı vereceğine inanarak bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün akşamdan itibaren bölgemizde ki 14 ilimizin ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları insan hakları başkanlarıyla 2 gün sürecek bir çalışma içerisinde olacağız. Burada temel hedefimiz teşkilatlarımızın insan hakları konusundaki vizyonlarını, bakış açılarını ve hizmet anlayışlarını daha da geliştirip kapasitelerimizi arttırabilmektir. İllerine döndüklerinde bizlerle yapacakları her çalışmada sivil toplum kuruluşlarıyla onların da daha büyük bir iş birliği ve güç içerisinde olmalarını arz ediyoruz" dedi.

Program, daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti. - ELAZIĞ