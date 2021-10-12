AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Belçika'da Türklerle buluştu Açıklaması - Haberler
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Belçika'da Türklerle buluştu Açıklaması

AA / Selen Temizer - Haberler | Politika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Belçika'da Türklerle buluştu Açıklaması

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Avrupa'daki Türk toplumlarının sorunların çözümünde önemli rol oynayabileceğini, bu ülkelerde hukuk önündeki eşitliklerinin toplumsal hayata da yansıması gerektiğini söyledi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Avrupa'daki Türk toplumlarının sorunların çözümünde önemli rol oynayabileceğini, bu ülkelerde hukuk önündeki eşitliklerinin toplumsal hayata da yansıması gerektiğini söyledi.

Ala, Belçika'nın Anvers şehrinde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) yöneticileri ile bir araya geldi.

Belçika'daki Türk toplumunun çözümün yanında olması gerektiğine işaret eden Ala, "Avrupa'daki meselelerin çözümüne oradaki kardeşlerimizin önemli katkıları olacağı kanaatindeyim." dedi.

Türkiye'nin bu anlamda katkı sağlamaya hazır olduğunun altını çizen Ala, "Kardeşlerimizin bulundukları ülkelerde en çok yararlanabilen, en çok katkıda bulunabilen topluluklar olmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki Türklere zaman zaman ağır yükler yüklendiğini, hatta onların görmezden gelindiğini, belli sorunların onlara mal edildiğini belirten Ala, hukuk önündeki eşitliğin pratikte de gerçekleşmesi gerektiğine değindi.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, UID Genel Başkanı Köksal Kuş, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, UID Bölge Başkanı Enis Çimen ve çok sayıda davetli katıldı.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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