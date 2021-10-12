AK Parti'den 'Siyasi cinayetler konusunda kaygım var' diyen Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Ahlaki olmayan bir tavır - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'den "Siyasi cinayetler konusunda kaygım var" diyen Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Ahlaki olmayan bir tavır

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika
AK Parti'den

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" sözlerine çok sert tepki gösterdi. Çelik'in açıklamasında "CHP Genel Başkanının belli kişileri öldürmekten ve siyasi cinayetlerden bahsederek Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin gezisinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" ifadelerini kullanmıştı.

Siyasi gündemi bir anda değiştiren bu sözlere, Ak Parti'den çok sert bir tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır.

CHP Genel Başkanının "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetler"den bahsederek Sn Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez.

Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder. Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye'ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür.

6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da "siyasi cinayet" spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur."

Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi cinayetler' çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'den: Suikast duyumlarımız varKılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'den: Suikast duyumlarımız var
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım varKılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Metropoll Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Millet İttifakı 8 puan önde

Metropoll Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Millet İttifakı 8 puan önde

 Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci

Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Mustafa Keser Hava Durumu Seren Serengil
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Stefan Kuntz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti'den 'Siyasi cinayetler konusunda kaygım var' diyen Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Ahlaki olmayan bir tavır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 10:45:22. #1.11#