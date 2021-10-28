Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi kesince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi kesince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Ankara'da Millet Bahçesi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesimine geçildi. Ancak bu sırada platformda Erdoğan'ın önünde bulunan bir çocuk, aceleci davranarak kurdeleyi kesti. Erdoğan ise kurdelenin kesildiğini görünce, "Eyvah, niye bu kadar acele ettiniz" dedi. Yeniden kurdele çekilmesinin ardından afacan çocuk tekrar kurdeleyi kesince ortaya ilginç anlar çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın buradaki konuşmasının ardından Millet Bahçesi'nin açılışı için kurdele kesilme törenine geçildi.

"EYVAH"

Bu sırada Erdoğan'ın önünde bulunan bir çocuk, kurdeleyi kesmesi ilginç anlar oluşturdu. Erdoğan, kurdelenin erkenden kesildiğini görünce, "Eyvah, niye bu kadar acele ettiniz" dedi.

İKİNCİ KEZ KESTİ

Kurdelenin tekrar çekilmesinin ardından yine aynı çocuk kurdeleyi kesmek için hamle yaptı. Ancak bu sefer devreye TBMM Başkanı Mustafa Şentop girerek kurdeleyi havaya kaldırdı. Şentop'un müdahalesine rağmen afacan çocuk yine kurdeleyi kesti. Kurdele kesimine geçilmesinin ardından Erdoğan ve Bahçeli kesilen kurdeleyi kesmek zorunda kaldı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri eski Türkiye değildir.'

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri eski Türkiye değildir."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci dilekçe! Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' iddiaları nedeniyle ifade vermesini talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci dilekçe! Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddiaları nedeniyle ifade vermesini talep etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title