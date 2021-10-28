Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi kesince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah
Ankara'da Millet Bahçesi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesimine geçildi. Ancak bu sırada platformda Erdoğan'ın önünde bulunan bir çocuk, aceleci davranarak kurdeleyi kesti. Erdoğan ise kurdelenin kesildiğini görünce, "Eyvah, niye bu kadar acele ettiniz" dedi. Yeniden kurdele çekilmesinin ardından afacan çocuk tekrar kurdeleyi kesince ortaya ilginç anlar çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın buradaki konuşmasının ardından Millet Bahçesi'nin açılışı için kurdele kesilme törenine geçildi.
"EYVAH"
Bu sırada Erdoğan'ın önünde bulunan bir çocuk, kurdeleyi kesmesi ilginç anlar oluşturdu. Erdoğan, kurdelenin erkenden kesildiğini görünce, "Eyvah, niye bu kadar acele ettiniz" dedi.
İKİNCİ KEZ KESTİ
Kurdelenin tekrar çekilmesinin ardından yine aynı çocuk kurdeleyi kesmek için hamle yaptı. Ancak bu sefer devreye TBMM Başkanı Mustafa Şentop girerek kurdeleyi havaya kaldırdı. Şentop'un müdahalesine rağmen afacan çocuk yine kurdeleyi kesti. Kurdele kesimine geçilmesinin ardından Erdoğan ve Bahçeli kesilen kurdeleyi kesmek zorunda kaldı.