ABD Senotosu Türkiye'de görev yapacak yeni büyükelçiyi onayladı

ABD senatosunda Cumhuriyetçi Parti'den seçilerek görev yapmış olan Jeff Flake'in Biden yönetimi tarafından Türkiye'ye atanması, senatonun Dışişleri komisyonunda yapılan sesli oylama ile kabul edildi.

ABD eski başkanı Donald Trump döneminde senatoda görev alan Flake, o dönemde Cumhuriyetçi Parti'nin genel yapısı dışına çıkması ve Trump politikalarını eleştirmesi ile gündeme gelmişti. 2019 yılında görev süresinden sonra tekrar aday olmayan Flake 2020 seçimlerinde Biden'ı desteklemişti.

Temmuz ayında görev için aday gösterilmiş olan Flake, Osman Kavala davası konusunda yabancı ülke elçileri tarafından yazılan bildiriye imza atan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin içişlerine müdahale etmekle suçlanan David Satterfield'in yerine geçecek.

Flake adaylığının açıklanması ardından yaptığı açıklamada "ABD'nin uzun süredir NATO müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkisinin stratejik önemi göz önüne alındığında, Başkan Biden'ın bu büyükelçilik adaylığı ile bana duyduğu güvenden onur ve gurur duyuyorum" demişti.

Bugün senatoda elçiliğinin kabulünden sonra Flake "Senatodaki eski çalışma arkadaşlarımı partiler üstü kararlarından dolayı kutluyorum" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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