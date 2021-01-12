Polisten kaçarken maratoncuların arasından geçen sürücünün motosikletiyle çarptığı yaya öldü
Adana'da polisten kaçmaya çalışırken kentteki maratona katılan koşucuların arasından geçen sürücünün motosikletiyle çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Adana'da polisten kaçmaya çalışırken kentteki maratona katılan koşucuların arasından geçen sürücünün motosikletiyle çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Yüreğir çıkışında önlem alan polis ekipleri, 01 EZH 77 plakalı motosiklet sürücüsü Kemal Erdi Ş'yi (30) durdurmak istedi.
Sürücü, ekiplerin "Dur" ihtarına uymayıp Mithat Özsan Bulvarı'na yönelerek 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda koşan yarışçıların arasına girdi.
Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi, sürücünün peşine düştü.
Motosikletli, güzergahta önlem alan ekiplerin de ihtarına uymayıp Karataş Caddesi'ne girerek kaçışını sürdürdü.
Kovalamaca sırasında Kemal Erdi Ş, marketten alışveriş yapmak için evinden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Tuğal'a (76) motosikletiyle çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Tuğal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, motosikletin kaza yerinin yaklaşık 300 metre uzağında durması dikkati çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı