Polisten kaçarken maratoncuların arasından geçen sürücünün motosikletiyle çarptığı yaya öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Polisten kaçarken maratoncuların arasından geçen sürücünün motosikletiyle çarptığı yaya öldü

12.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:20

Adana'da polisten kaçmaya çalışırken kentteki maratona katılan koşucuların arasından geçen sürücünün motosikletiyle çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Adana'da polisten kaçmaya çalışırken kentteki maratona katılan koşucuların arasından geçen sürücünün motosikletiyle çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Yüreğir çıkışında önlem alan polis ekipleri, 01 EZH 77 plakalı motosiklet sürücüsü Kemal Erdi Ş'yi (30) durdurmak istedi.

Sürücü, ekiplerin "Dur" ihtarına uymayıp Mithat Özsan Bulvarı'na yönelerek 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda koşan yarışçıların arasına girdi.

Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi, sürücünün peşine düştü.

Motosikletli, güzergahta önlem alan ekiplerin de ihtarına uymayıp Karataş Caddesi'ne girerek kaçışını sürdürdü.

Kovalamaca sırasında Kemal Erdi Ş, marketten alışveriş yapmak için evinden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Tuğal'a (76) motosikletiyle çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Tuğal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, motosikletin kaza yerinin yaklaşık 300 metre uzağında durması dikkati çekti.

Polisten kaçarken maratoncuların arasından geçen sürücünün motosikletiyle çarptığı yaya öldü
Polisten kaçarken maratoncuların arasından geçen sürücünün motosikletiyle çarptığı yaya öldü
Polisten kaçarken maratoncuların arasından geçen sürücünün motosikletiyle çarptığı yaya öldü
Polisten kaçarken maratoncuların arasından geçen sürücünün motosikletiyle çarptığı yaya öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Ömer Çelik Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Hande Erçel Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Samet Aybaba İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kongre Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polisten kaçarken maratoncuların arasından geçen sürücünün motosikletiyle çarptığı yaya öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 10:34:23. #1.14#
title