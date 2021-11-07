POLİSTEN, ATLI POLİS OLMAK İSTEYEN LÖSEMİLİ MİNİK EMİR'E ZİYARET

ADANA polisi, hastanede tedavi gören lösemili çocukları ziyaret edip, hediyeler verdi. Ziyaret edilen 4 yaşındaki Emir Kazan, iyileşince atlı polis olmak istediğini söyledi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla, hastanelerde tedavi gören lösemili çocuklara moral verilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, hem özel hem de devlet hastanelerindeki lösemili çocukları ziyaret etti. Çocukların hepsiyle yakından ilgilenen polis, hediyeler verdi.

Ziyaret edilen 4 yaşındaki lösemili Emir Kazan, polisleri görünce büyük mutluluk yaşadı. Önceki yıl evinin balkonunda otururken, sokaktan geçen atlı polisleri gördüğünü ifade eden minik Emir, büyüyüp, iyileştikten sonra atlı polis olmak istediğini söyledi.

Lösemili çocukların aileleri ise polislerin yanlarında olmasından dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi.