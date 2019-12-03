Polislik hayali "Dünya Engelliler Günü"nde gerçekleşti

03.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:10

Giresun'da 13 yaşındaki engellinin polislik hayali, bir günlük de olsa gerçeğe dönüştürüldü.

Yürüme engelli Murathan Özyılmaz, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, polis olma hayalini Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a iletti.

Aktaş'ın talimatıyla Özyılmaz, Giresun Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından polis aracına bindirildi ve trafik denetimine çıktı.

Polis aracıyla bir süre trafik denetimine katılan Özyılmaz, daha sonra evine bırakıldı.

Özyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis olma hayali olduğunu belirterek, bugün bunun yerine gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özyılmaz, yakın ilgilerinden dolayı Emniyet Müdürü Aktaş ile ilgili polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA