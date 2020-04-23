Polislerden otizmli gence ziyaret Bursa'da polisler, otizmli ve işitme engelli genci ziyaret etti.

Bursa'da polisler, otizmli ve işitme engelli genci ziyaret etti.

Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde yaşayan otizmli ve işitme engelli Umut Baran Seçgin'in (18) polisi çok sevdiği bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri personeli ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pasta alarak Seçgin'in evine gitti.

Ekipleri karşısında görünce çok sevinen Seçgin, işaret diliyle "Evde kal" mesajı da verdi.

Kaynak: AA