Son dakika: Polislerden huzur evindeki annelere "Anneler Günü" ziyareti
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Son dakika: Polislerden huzur evindeki annelere "Anneler Günü" ziyareti

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Anneler Günü" nedeniyle huzur evindeki annelerin gününü kutladı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Anneler Günü" nedeniyle huzur evindeki annelerin gününü kutladı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs "Anneler Günü" nedeniyle program düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Edremit ilçesindeki Huzurevini ziyaret etti.

Ekipler, huzurevinde kalan annelere çiçek vererek günlerini kutladı.

Son dakika: Polislerden huzur evindeki annelere 'Anneler Günü' ziyareti
Son dakika: Polislerden huzur evindeki annelere 'Anneler Günü' ziyareti
Son dakika: Polislerden huzur evindeki annelere 'Anneler Günü' ziyareti
Son dakika: Polislerden huzur evindeki annelere 'Anneler Günü' ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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