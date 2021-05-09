Son dakika: Polislerden huzur evindeki annelere "Anneler Günü" ziyareti
Son dakika haberi: Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Anneler Günü" nedeniyle huzur evindeki annelerin gününü kutladı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Anneler Günü" nedeniyle huzur evindeki annelerin gününü kutladı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs "Anneler Günü" nedeniyle program düzenledi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Edremit ilçesindeki Huzurevini ziyaret etti.
Ekipler, huzurevinde kalan annelere çiçek vererek günlerini kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar