Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı
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Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı

Adana'da polisin uygulama yaptığını görünce kaçan Suriyeli 19 yaşındaki genç, 'dur' ihtarına da uymayınca bacağından vurularak yakalandı.

Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı
27.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:19

Adana'da polisin uygulama yaptığını görünce kaçan Suriyeli Ali A. (19), 'dur' ihtarına da uymayınca bacağından vurularak yakalandı. Ali A, hastanede tedaviye alındı.

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali A. kaçmaya başladı. Suriyeli Ali A, ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına da uymayan Ali A, havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti. Ali A, bacağından vurularak, yakalandı.

Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alınan Ali A'nın ifadesinin henüz alınmadığı öğrenildi. Ali A'nın olay yerine gelen yakınları ise gözyaşı döktü.

Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı

Kaynak: DHA

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Haber Yorumları (1)
SONER: Elinize sağlık. Bu hainlere göz açtırmayın.
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