Polisin sosyal mesafe uyarısı yaptığı kadın, 'Başkasının motoruna binerek mi gideyim' dedi
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Polisin sosyal mesafe uyarısı yaptığı kadın, 'Başkasının motoruna binerek mi gideyim' dedi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen motosikletle çarşıda dolaşan Neşe G. (43) ve eşi Hüseyin G.(54), kendilerini uyarıp, ceza yazmak isteyen polisler ile tartıştı.

Polisin sosyal mesafe uyarısı yaptığı kadın, 'Başkasının motoruna binerek mi gideyim' dedi
23.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:52

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen motosikletle çarşıda dolaşan Neşe G. (43) ve eşi Hüseyin G.(54), kendilerini uyarıp, ceza yazmak isteyen polisler ile tartıştı. Polisin sosyal mesafe uyarısı yaptığı çiftten Neşe G.'nin 'Başkasının motoruna binerek mi gideyim?' diye yanıt verdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı başladı. Kısıtlama nedeniyle Keşan'da da polis ekipleri, denetimlerini artırdı.Polis, yasak olmasına rağmen çarşıda dolaşan Hüseyin G. yönetimindeki motosikleti, Büyük Cami Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Meydanı'nda durdurdu.  Sürücü Hüseyin G. ve arkasında oturan eşi Neşe G., kendilerinden kimlik isteyerek dışarı çıkma nedenlerini soran polislerle tartışmaya başladı. Kısıtlamadan habersiz olduklarını öne süren Neşe G., "Eşimin kontörü bitmiş. Sokağa çıkma yasağı mı var? Herkes çıkıyor. Bizim haberimiz yok. Bize 10.00'dan, 17.00'ye kadar serbest dediler. Eşim devamlı telefonda görüşüyor" diyerek polislerle tartıştı. Polisin sosyal mesafe uyarısı yaptığı çiftten Neşe G., "Başkasının motoruna binerek mi gideyim?" diyerek yanıt verdi. Hüseyin G. ise polise kimliğini vermek istemeyerek, cezaya itiraz etti. Neşe ve Hüseyin G.'ye ceza yazıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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