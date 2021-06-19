Polisin göstericilere yönelik müdahalesi protesto edildi

Tunus'ta sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine toplanan onlarca kişi "polisin göstericilere yönelik müdahalesini" protesto etti.

Tunus'ta sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine toplanan onlarca kişi "polisin göstericilere yönelik müdahalesini" protesto etti.

Tunus Gazeteciler Sendikası, Ulusal İnsan Hakları Savunma Örgütü, Tunuslu Öğrenciler Genel Birliği, Demokratik Kadınlar Derneği ve diğer sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine başkent Tunus'ta düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

Protestoya başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nden başlayan göstericiler, güvenlik güçlerinin İçişleri Bakanlığının yanında kurduğu barikata kadar yürüdü.

Protesto sırasında "Özgürlükler, özgürlükler. Polis devleti geçmişte kaldı", "Bana kesinlikle vurma" ve "Ne korku ne endişe, cadde halka aittir" gibi sloganlar atan göstericiler, geçen haftadan beri Sidi Hüseyin bölgesinde kötü yaşam şartlarına karşı düzenlenen gösterilere polisin müdahalesini kınadı.

Tunus Gazeteciler Sendikası Başkanı Muhammed Yasin el-Celasi, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunuslulara yapılan baskının dozunun arttığını ve dolayısıyla 2 kişinin feci şekilde öldüğünü söyledi.

Suç işleyen polislerin sorgulanmaması ve yargılanmamasının olayı daha da kötü hale getirdiğini belirten Celasi, şimdi ülkenin yeniden baskı ve zorbalık dönemine götürülmeye çalışıldığını dile getirdi.

Tunus İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamma el-Hemmami de gösteriye, özgürlüklerin kısıtlanmasını kınamak için katıldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi