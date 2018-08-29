Polisin Gizli Belgesi Aşırı Sağcıların Eline Nasıl Geçti

CHEMNITZ kentinde yabancılara saldıran aşırı sağcılar, 35 yaşındaki Daniel H. cinayetinin ardından haklarında tutuklama kararı verilen iki zanlı mülteciyle ilgili polisin gizli belgelerini internette yayınladı. Polis tutanakları ve tutuklama kararını içeren iki sayfalık belgenin önce gerçek olup olmadığı sorgulandı. Ancak belgenin gerçek olduğu anlaşıldı.

Daniel H.'nin, tutuklu iki zanlı ve görgü tanıklarının isimleriyle kavga hakkında bilgilerin yer aldığı gizli belgenin aşırı sağın eline nasıl geçtiği bilinmiyor. Chemnitz Emniyet sözcüsü, "Belge gerçek. Görev sırrını ihlalden 353 B maddesine göre soruşturma açtık" dedi. Saksonya İçişleri Bakanlığı da belgenin gerçek olduğunu doğruladı ve böyle bir belgenin internette dolaşmasını skandal olarak niteledi. Bakanlık, belgeyi kimin sızdırdığının araştırıldığını belirtti.

Belgenin fotoğrafını aşırı sağcı 'Pro Chemnitz' hareketi ile Pegida'nın kurucusu Lutz Bachmann'ın sosyal medya hesabından paylaşması dikkati çekti.

SEEHOFER: KABUL EDİLEMEZ

Chemnitz'de bıçaklı kavgayla ilgili tutuklama kararının internette yayınlanmasına Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer de tepki gösterdi ve şöyle dedi:

"Kesinlikle kabul edilemez. Bunu önlemek için hukuk devletinin tüm imkanları gözden geçirilmeli. Böyle olamaz. Kişisel bilgiler ve yargı arasındaki iç yazışmalar kamuoyuna, ya da kamuoyunun bir bölümüne sunulamaz. Bu maalesef münferit bir olay değil. Bu somut olayda da olduğu gibi kesinlikle kabul edilemez."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu arada ırkçı çete NSU'nun kurbanlarından Mehmet Kubaşık'ın ailesinin avukatı Sebastian Scharmer, yürüyen bir soruşturma olayıyla ilgili bir belgenin yayınlanması ve görev sırrını ihlalden suç duyurusunda bulundu.