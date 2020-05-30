Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
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Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı

Son dakika: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan bir zanlı kaçarken ateş açtı. Olayda 1 polis yaralandı.

30.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:28

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı kaçarken ateş açtı, 1 polis yaralandı. Helikopter destekli özel hareket polisleri tarafından operasyon başlatıldı.

Son dakika: Polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı kaçarken polislere ateş açtı

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 718. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. isimli bir polis, şüpheli şahısa dur ihtarı yaptı. A.P isimli şahıs sokaklardan kaçmaya çalıştı. Şahıs kaçarken polislere ateş etti, A.A. isimli polis açılan ateşle yaralandı.

Son dakika: Polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı kaçarken polislere ateş açtı

HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralı polise ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken, kaçan A.P. isimli şahsın yakalanması için hava destekli özel harekat polisleri ile operasyon başlatıldı.

Son dakika: Polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı kaçarken polislere ateş açtı
Son dakika: Polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı kaçarken polislere ateş açtı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı

Kaynak: İHA

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