Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
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Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

20.02.2021 00:41 | Son Güncelleme: 20.02.2021 00:45
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

EDİRNE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

EDİRNE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde bulunan 3 kişiden F.B. isimli kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne kent merkezinde, polis ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasında 34 AJB plakalı otomobile 'dur' ihtarı yapıldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Kent merkezinden Kapıkule istikametine kaçan sürücü, otomobili yer yer peşindeki polislerin üzerine sürdü. Otomobil, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucunda ekipler tarafından yolu kesilerek Yıldırım Mahallesi Sarıbayır mevkiinde durduruldu. Otomobil sürücüsü ve beraberindeki iki kişi üzerinde yapılan aramada F.B. isimli kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine, ardından da sağlık kontrolleri için Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otomobil ise detaylı arama için çekici aracılığıyla Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


- Edirne
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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