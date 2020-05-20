İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti
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İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerin uç noktasına çıkarak intihara kalkışan bir kişi, olay yerine sevk edilen ekiplerin 1 kilo tatlı ve dürüm sözünü duyunca intihar etmekten vazgeçti.

İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti
20.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:05

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde fazlezlere çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen 27 yaşındaki O.C. polis ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda Adana dürüm ve 1 kilo tatlı sözüne ikna olarak teslim oldu.

ÇAKMAK GAZI KOKLAYARAK FALEZLERE ÇIKTI

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. O.C'nin park içinde falezlerin uç noktasında oturduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Madde bağımlısı olduğu ve uyuşturucu madde alamadığı için çakmak gazı kokladığı belirtilen O.C'nin yanına polis ve sağlık ekipleri geldi.

Polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine intihardan vazgeçti

AYAKKABI VE TİŞÖRT SÖZÜNE İKNA OLMADI

Polis, 45 dakika boyunca O.C'yi ikna etmek için uğraş verdi. O.C'ye ayakkabı ve tişört alma sözü veren polis, intihardan vazgeçmesini ve yukarı çıkmasını istedi. Polisin çabasına rağmen falezlerin kenarında oturmaya devam eden O.C, 1 kilo tatlı ve Adana dürüm alınacağının söylenmesi üzerine intihardan vazgeçti.

Polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan O.C, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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